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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 07:54 BJT

标题新闻：全球海运煤炭贸易量2016年下降1.5%，受美国需求减少及委内瑞拉出口放缓等影响--VDKI

注：VDKI为德国煤炭进口商协会简称

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