欧洲经济指标预测--1月16日-1月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.5% +0.5% 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 11月 顺差220 顺差201 1月17日(二) 0745 法国预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字855.0 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.99 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.2% 核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.3% +2.2% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.5% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 12月 投入物价(未经季节调整，较前月) +2.5% -1.1% (未经季节调整，较上年同期) +15.8% +12.9% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.4% 持平 (未经季节调整，较上年同期) +2.9% +2.3% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% 持平 (未经季节调整，较上年同期) +2.3% +2.2% 1000 德国ZEW经济景气指数 1月 正18.8 正13.8 现况指数 正65.0 正63.5 1月18日(三) 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 12月 增加5.0 增加2.4 按ILO标准计算的失业率 截至11月的三个月 4.8% 4.8% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.6% +2.5% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.6% +2.6% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.1% +1.1% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.4% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.8% 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +1.0% +1.0% (较上年同期) +1.7% +1.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.7% +1.7% 1月19日(四) 0001 英国RICS房价差值 12月 28 30 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.6% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 -- 盈余328 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余284 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 651 1245 欧洲央行再融资利率 1月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 1月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.1% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +7.3% +5.9% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.2% +0.5% (较上年同期) +7.4% +6.6% 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 徐文焰)