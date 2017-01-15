《中国报摘》--中国证券报1月16日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
* 头版头条:
--国务院总理李克强指出，今年要进一步提高宏观调控的预见性和精准性，针对经济运行中的深层次矛盾和潜在风险点，采取有力措施，保持经济运行在合理区间，巩固稳中向好态势。
* 其他:
--深交所指出，今年将研究制定创业板改革方案，更好支持服务创新创业；稳步推动ETF期权试点，丰富健全多层次产品体系。
--中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨表示，无论是在美国还是国内，养老金的投资管理，公募基金都是主力军。从协会的角度出发，首先需要做好顶层设计的制度安排，另外也要推动FOF发展，完善中国的被动产品，例如指数基金和TDF的机制等。
--工信部部长苗圩表示，工信部已牵头编制了《汽车产业中长期发展规划》，明确了到2020年中国新能源汽车年产量将达到200万辆，以及到2025年中国新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标。
--社科院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文建议，中国央行应该沿着“8·11”汇改最初的思路继续前进，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。最直接有效的方式是放弃外汇市场干预，让汇率一次性调整，实施浮动汇率。
--交通银行金融研究中心报告预计，2017年经济增速可能达到6.5%左右，经济运行前高后稳。如果外需环境恶化，汇率贬值幅度加大，房地产销售和开发投资增速明显下降，民间投资继续下行，增速可能滑入6.5%以下；如果外需环境改善，房地产市场运行平稳，民间投资回升，经济增速将高于6.5%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017