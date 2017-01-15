《中国报摘》--中国证券报1月16日

* 头版头条:

--国务院总理李克强指出，今年要进一步提高宏观调控的预见性和精准性，针对经济运行中的深层次矛盾和潜在风险点，采取有力措施，保持经济运行在合理区间，巩固稳中向好态势。

* 其他:

--深交所指出，今年将研究制定创业板改革方案，更好支持服务创新创业；稳步推动ETF期权试点，丰富健全多层次产品体系。

--中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨表示，无论是在美国还是国内，养老金的投资管理，公募基金都是主力军。从协会的角度出发，首先需要做好顶层设计的制度安排，另外也要推动FOF发展，完善中国的被动产品，例如指数基金和TDF的机制等。

--工信部部长苗圩表示，工信部已牵头编制了《汽车产业中长期发展规划》，明确了到2020年中国新能源汽车年产量将达到200万辆，以及到2025年中国新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标。

--社科院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文建议，中国央行应该沿着“8·11”汇改最初的思路继续前进，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。最直接有效的方式是放弃外汇市场干预，让汇率一次性调整，实施浮动汇率。

--交通银行金融研究中心报告预计，2017年经济增速可能达到6.5%左右，经济运行前高后稳。如果外需环境恶化，汇率贬值幅度加大，房地产销售和开发投资增速明显下降，民间投资继续下行，增速可能滑入6.5%以下；如果外需环境改善，房地产市场运行平稳，民间投资回升，经济增速将高于6.5%。(完)