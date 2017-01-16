美国与加拿大经济指标预测--1月16日-1月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 暂无重要经济指标公布 1月17日(二) 1330 美国纽约联储制造业指数 1月 9.0 9.0 1月18日(三) 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.1% +1.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.3% 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.6% -0.4% 产能利用率 75.4% 75.0% 制造业产出(较前月) +0.4% -0.1% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 69 70 1500 加拿大央行利率决定 -- 0.50% 0.50% 2100 美国整体资本流动(亿美元) 11月 -- 净流入188 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出635 1月19日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7 四周均值(万人) -- 25.65 续请失业金人数(万人) 1月7日当周 207.5 208.7 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 119.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 16.0 21.5 1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 +1.0% -0.8% 1月20日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.4% (较上年同期) +1.7% +1.2% 央行核心CPI(较前月) -- -0.5% (较上年同期) -- +1.5% 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +1.4% 1月23日当周 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 -- +1.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 张涛)