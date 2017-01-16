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市场报道 | 2017年 1月 16日 星期一 08:10 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月16日-1月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    1月16日当周
    
    1月16日(一)
    暂无重要经济指标公布
    
    1月17日(二)
    1330 美国纽约联储制造业指数                        1月        9.0          9.0
    
    1月18日(三)
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)  12月      +0.3%        +0.2% 
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +2.1%        +1.7% 
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%        +0.2% 
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.2%         +2.1%
             每周平均实质所得(较前月)                             --         -0.3%
    1415 美国工业生产(较前月)                         12月      +0.6%        -0.4%
             产能利用率                                         75.4%        75.0%
             制造业产出(较前月)                                 +0.4%        -0.1%
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          1月         69           70
    1500 加拿大央行利率决定                             --      0.50%        0.50%
    2100 美国整体资本流动(亿美元)                     11月        --     净流入188
         外资购买美国公债(亿美元)                                 --     净卖出635
    
    1月19日(四)
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           1月14日当周      25.4         24.7
                 四周均值(万人)                                   --         25.65
                 续请失业金人数(万人)            1月7日当周     207.5        208.7
    1330 美国建筑许可年率(万户)                       12月      122.5        121.2
             建筑许可(较前月)                                     --         -3.8%
             房屋开工年率(万户)                                 119.0        109.0
             房屋开工(较前月)                                     --        -18.7%
    1330 美国费城联邦储备银行制造业指数                1月       16.0         21.5
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                     11月      +1.0%        -0.8%
    
    1月20日(五)
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            12月       持平        -0.4%
                                  (较上年同期)                  +1.7%        +1.2%
               央行核心CPI(较前月)                                --         -0.5%
                          (较上年同期)                            --         +1.5%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                       11月      +0.5%        +1.1%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.2%        +1.4%
    
    1月23日当周
    
    1月23日(一)
    1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                 11月        --         +1.1% (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王颖；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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