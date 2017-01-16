《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月16日

*工商时报：

--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。

--内政部昨日发布最新一期都市地价指数，仅有118.91，是近六年首次下跌，其中以台北市最大、跌幅高达1.8%，新北市跌幅0.82%。地政司副司长施明赐指出，地价涨跌与房地产交易相近，呈现量缩价跌情势；由于利率还在低点，卖方舍不得卖，买方则预期价格可能更低，也不愿意现在进场。

*经济日报：

--公司法修正引发争论，行政院长林全本周五将听取修法委员会报告，三大争议引关注，金管会强烈反对开放董监改选采全额连记法，财政部对法人负连带责任及不能随时改派董监事，持保留态度。

--根据金管会统计，金融业去年前11月税前盈余为4,648亿台币，虽然整体的获利情形不如2014年与2015年，但是去年全年仍有机会挑战连续第三年获利破5,000亿元。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。