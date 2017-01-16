版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 08:24 BJT

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

1/16(一)

--16:20 中央银行公布12月人民币存款数据。

====================================================================

1/20(五)

--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率，上月为年增7.0%。

1/23(一)

--08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。

1/24(二)

--16:20 央行公布12月M2年增率，上月为年增3.96%。

1/25(三)

--08:30 主计总处公布第四季GDP概估值。

1/25(三)-1/26(四)

--股市无交易，仅办理结算交割作业。

1/27(五)-2/1(三)

--农历春节，金融市场休市。

2/6(一)

--16:20 央行公布1月外汇存底金额，上月为4,342.04亿美元。

2/7(二)

--16:00 财政部公布1月进出口金额年变动率，上月为年增14%。

2/8(三)

--08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.70%。

2/18(六)

--调整上班日，金融市场开市一日。

2/20(一)

--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。

2/27(一)-2/28(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

4/3(一)-4/4(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

5/1(一)

--劳动节放假一日。

5/29(一)-5/30(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

6/3(六)

--调整假期，金融市场开市一日。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐