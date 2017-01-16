中国汽车：2025年新能源汽车销量占总销量比例目标逾20%--工信部长

路透北京1月16日 - 中国工业和信息化部部长苗圩日前表示，工信部牵头编制了《汽车产业中长期发展规划》，明确了到2020年新能源汽车年产量将达到200万辆、2025年新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标。

中国证券报周一援引他上周六在2017中国电动汽车百人会论坛上讲话称，为了实现规划目标，未来将做好完善政策体系、加大研发支持、加强充电基础设施建设和发展智能网联汽车等方面工作。

在新能源汽车政策方面，他表示，将加强标准体系建设，建立补贴政策动态调整机制，发挥扶优扶强的政策导向作用，加快建立新能源汽车积分管理制度。

“明确企业各年度生产新能源汽车的达标比例要求，为2020年补贴政策退出后的衔接，建立新能源汽车市场化发展的长效机制。”苗圩说。

他并称，到2020年中国新能源汽车动力电池系统的比能量将达到每公斤260瓦时，成本将降到每瓦时1元人民币；到2025年，动力电池系统的比能量达到每公斤350瓦时。