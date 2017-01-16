版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 08:36 BJT

中国汽车：2025年新能源汽车销量占总销量比例目标逾20%--工信部长

路透北京1月16日 - 中国工业和信息化部部长苗圩日前表示，工信部牵头编制了《汽车产业中长期发展规划》，明确了到2020年新能源汽车年产量将达到200万辆、2025年新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标。

中国证券报周一援引他上周六在2017中国电动汽车百人会论坛上讲话称，为了实现规划目标，未来将做好完善政策体系、加大研发支持、加强充电基础设施建设和发展智能网联汽车等方面工作。

在新能源汽车政策方面，他表示，将加强标准体系建设，建立补贴政策动态调整机制，发挥扶优扶强的政策导向作用，加快建立新能源汽车积分管理制度。

“明确企业各年度生产新能源汽车的达标比例要求，为2020年补贴政策退出后的衔接，建立新能源汽车市场化发展的长效机制。”苗圩说。

他并称，到2020年中国新能源汽车动力电池系统的比能量将达到每公斤260瓦时，成本将降到每瓦时1元人民币；到2025年，动力电池系统的比能量达到每公斤350瓦时。

中国十三五规划（2016-2020年）提出，实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。中国国务院去年亦提出，将加快实现动力电池革命性突破，加快充电基础设施建设，且中央国家机关、新能源汽车推广应用城市的政府部门及公共机构购买新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例，要提高到50%以上。 （完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐