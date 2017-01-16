中国汽车：2025年新能源汽车销量占总销量比例目标逾20%--工信部长

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透北京1月16日 - 中国工业和信息化部部长苗圩日前表示，工信部牵头编制了《汽车产业中长期发展规划》，明确了到2020年新能源汽车年产量将达到200万辆、2025年新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标。
中国证券报周一援引他上周六在2017中国电动汽车百人会论坛上讲话称，为了实现规划目标，未来将做好完善政策体系、加大研发支持、加强充电基础设施建设和发展智能网联汽车等方面工作。
在新能源汽车政策方面，他表示，将加强标准体系建设，建立补贴政策动态调整机制，发挥扶优扶强的政策导向作用，加快建立新能源汽车积分管理制度。
“明确企业各年度生产新能源汽车的达标比例要求，为2020年补贴政策退出后的衔接，建立新能源汽车市场化发展的长效机制。”苗圩说。
他并称，到2020年中国新能源汽车动力电池系统的比能量将达到每公斤260瓦时，成本将降到每瓦时1元人民币；到2025年，动力电池系统的比能量达到每公斤350瓦时。
中国十三五规划（2016-2020年）提出，实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。中国国务院去年亦提出，将加快实现动力电池革命性突破，加快充电基础设施建设，且中央国家机关、新能源汽车推广应用城市的政府部门及公共机构购买新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例，要提高到50%以上。 （完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017