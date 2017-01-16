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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 08:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆守在114上方，下方有日本进口商买盘

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* 美元/日圆暂时守在114上方，下方有可观的日本进口商买盘

* 目前为止处于114.10-80区间

* 上周基金与其他海外投机客大量卖出，部分是削减多头仓位

* 日本投资者认为下行只是回调，有可观的低接买盘

* 关注选择权，在114.00处的5.75亿美元选择权到期前有一些相关买 盘

* 今天有36.25亿美元普通选择权到期，将限制上档

(完)

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