韩国数据：12月出口增长6.4%符合初值，进口上修为增长8%

路透首尔1月16日 - 韩国关税厅周一公布的修正数据显示，12月出口较上年同期成长6. 4%，增幅同初值，且好于11月的增长2.5%。 关税厅数据显示，12月进口较上年同期跳增8.0%，好于初值的增长7.3%。 12月贸易顺差由初值的70亿美元修正为67.9亿。 以下为韩国关税厅公布的12月贸易数据修正值(经四舍五入)： 修正值 初值* 贸易收支(10亿美元) 6.8 7.00 出口(10亿美元) 45.08 45.07 (较上年同期变动百分比) +6.4 +6.4 进口(10亿美元) 38.29 38.07 (较上年同期变动百分比) +8.0 +7.3 *初值由韩国产业通商资源部在1月1日公布 。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)