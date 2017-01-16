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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 08:44 BJT

韩国数据：12月出口增长6.4%符合初值，进口上修为增长8%

路透首尔1月16日 - 韩国关税厅周一公布的修正数据显示，12月出口较上年同期成长6.
4%，增幅同初值，且好于11月的增长2.5%。
    
    关税厅数据显示，12月进口较上年同期跳增8.0%，好于初值的增长7.3%。
    
    12月贸易顺差由初值的70亿美元修正为67.9亿。
    
    以下为韩国关税厅公布的12月贸易数据修正值(经四舍五入)：
    
                                     修正值           初值*
    贸易收支(10亿美元)                 6.8            7.00
    出口(10亿美元)                   45.08           45.07
        (较上年同期变动百分比)        +6.4            +6.4
    进口(10亿美元)                   38.29           38.07
        (较上年同期变动百分比)        +8.0            +7.3

    *初值由韩国产业通商资源部在1月1日公布 。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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