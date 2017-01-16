永安期货：中国期指主力资金渐趋谨慎

国内A股市场短暂反弹之后，上周再度走低。上证综指自3170点一线迅速回落至3100点附近，最终收报3112点。期指三个品种虽全线下跌，但跌幅不一，大盘蓝筹相对抗跌，IH主力合约仅下跌0.1%，IC则走势较弱，周跌幅达到2.5%。基差方面，期货贴水继续温和收窄，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水10.7点、3.1点及16.3点。