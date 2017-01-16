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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 08:41 BJT

永安期货：中国期指主力资金渐趋谨慎

以下内容节选自1月16日的《期货日报》：

国内A股市场短暂反弹之后，上周再度走低。上证综指自3170点一线迅速回落至3100点附近，最终收报3112点。期指三个品种虽全线下跌，但跌幅不一，大盘蓝筹相对抗跌，IH主力合约仅下跌0.1%，IC则走势较弱，周跌幅达到2.5%。基差方面，期货贴水继续温和收窄，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水10.7点、3.1点及16.3点。

主力持仓方面，由于本周将进入交割，资金逐步移仓至远月合约，期指各品种主力持仓均有下滑。IF多空主力双双减仓1000余手，净持仓继上周短暂翻空之后再度翻多，净多23手；IH移仓迹象更为明显，多空主力分别减仓2383手和2239手，净多持仓小幅降至817手；IC主力持仓同样出现削减，多头减仓1612手，空头减仓1902手，净空持仓降至302手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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