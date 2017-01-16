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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 08:53 BJT

《中国重要政经日程》--1月16日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

1月16日（周一）

--中国国家主席习近平对瑞士进行国事访问，至18日。

*--9：30，国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问。

--中国互联网新闻中心、中国创业创新发展委员会联合主办的“中国创业创新发展战略论坛”在北京举行。

=============================近期重要政经日程==========================

1月17日（周二）

--习近平出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2017年年会。

*--10:00 农业部举行新闻发布会，介绍重点农产品市场信息有关情况，并回答记者提问。

*--14:00 中国社科院召开“创新激发旅游新动能”——2016-2017《旅游绿皮书》发布暨研讨会。

1月18日（周三）

--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

3月23日（周四）

--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 沈燕)
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