《中国重要政经日程》--1月16日-9月

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
=============================今日重要政经日程==========================
1月16日（周一）
--中国国家主席习近平对瑞士进行国事访问，至18日。
*--9：30，国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问。
--中国互联网新闻中心、中国创业创新发展委员会联合主办的“中国创业创新发展战略论坛”在北京举行。
=============================近期重要政经日程==========================
1月17日（周二）
--习近平出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2017年年会。
*--10:00 农业部举行新闻发布会，介绍重点农产品市场信息有关情况，并回答记者提问。
*--14:00 中国社科院召开“创新激发旅游新动能”——2016-2017《旅游绿皮书》发布暨研讨会。
1月18日（周三）
--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。
3月3日（周五）
--全国政协十二届五次会议在北京召开。
3月5日（周日）
--十二届全国人大五次会议在北京召开。
3月23日（周四）
--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。
9月
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 沈燕)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017