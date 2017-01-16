华泰期货：贵金属短期内波动加大，建议投资者观望为主

上周，伦敦现货金收于1197.61美元/盎司，周上涨25.03美元/盎司，或2.14%；伦敦现货银收于16.821美元/盎司，周上涨0.33美元/盎司，或2.02%，这得益于美元高位调整和特朗普首场记者会讲话影响。贵金属已经录得连续三周上涨，接下来的走势受各方关注。

从基金数据来看，全球最大的黄金基金SPDR持有量为807.6吨。同期，白银基金 (SLV)白银持有量为10524.06吨，较上周末减少88.45吨。黄金投资资金已经连续8周净流出，大幅降低了仓位。技术面上，近两天K线走出上下锤子线，较长的上下影线表明多空分歧较大，呈拉锯之势。大的下降通道里连续三周反弹上涨，即将突破布林通道上轨，但仍然受到阻力。短期内预期这样的振荡趋势或将加剧，建议投资者观望为主。(完)