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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 08:55 BJT

期货日报：郑商所易盛农期指数将维持低位震荡

以下内容节选自1月16日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数窄幅波动，周初小幅上涨，下半周回吐涨幅，全周涨跌不明显。目前，易盛农期指数处于弱反弹走势中，本周若转跌，将重回探底过程中，截至1月13日，易盛农期指数报收于1,184.64点，全周微升0.48%。

　　节日效应主导了郑商所四大品种的短期行情，尽管菜粕受消息影响走强，但恐难持久，菜油、棉花、白糖积弱，预计易盛农期指数将维持低位震荡。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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