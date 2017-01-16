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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 08:39 BJT

《香港报摘》--信报1月16日

**头版头条**

--汇丰大中华区行政总裁黄碧娟表示，中资企业目前仍继续寻求投资对象，相信部分对实体经济有利的项目会获得支持，由于不少“一带一路”项目相继上马，料内地企业海外融资需求续旺盛，不会突然减少。

**其他**

--东风集团 进行附属股权重组，东风资产管理出售东风汽车工程全部股权予中国东风汽车工业进出口公司，对价7,500万港元。

--佳源国际 公布，去年12月集团合同销售金额约6.86亿元人民币，合同销售面积约9.23万方米，合同销售每方米均价约7,430元。（完）

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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