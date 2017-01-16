华泰期货：中国糖市进入牛熊转折关键期

以下内容节选自1月16日的《期货日报》：

进入2017年，国内白糖市场迎来了牛熊转折的关键一年。近期由于广西榨糖产能全开以及第二批国储糖出库，市场供给大于需求，所以白糖期货主力合约在去年11月末开始从高位回落，跌幅将近10%。展望后市，2017年一季度前，国内糖价运行仍旧受制于国产糖生产高峰。而在一季度过后，国内糖价将由进口量、抛储量和走私量三者共同影响，牛市或是得以延长，或是提前结束。

截至1月，国储糖共投放了三次，供给40万吨，包括第二批未投放的，本榨季可以确定的抛储量是60.8万吨。市场上对抛储量的预估各不相同，对行情的影响暂时无法预判。后期需重点关注国储糖的出库数量以及时间。

市场普遍认为上榨季走私量在200吨以上走私糖数量增多的情况下，一定程度上延迟了国储糖的出库时间。本榨季的走私情况目前暂且不可得知，但笔者预计大概率是会有所下降，这将利好糖价，反之亦然。(完)

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