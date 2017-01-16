华泰期货：中国糖市进入牛熊转折关键期

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
以下内容节选自1月16日的《期货日报》：
进入2017年，国内白糖市场迎来了牛熊转折的关键一年。近期由于广西榨糖产能全开以及第二批国储糖出库，市场供给大于需求，所以白糖期货主力合约在去年11月末开始从高位回落，跌幅将近10%。展望后市，2017年一季度前，国内糖价运行仍旧受制于国产糖生产高峰。而在一季度过后，国内糖价将由进口量、抛储量和走私量三者共同影响，牛市或是得以延长，或是提前结束。
截至1月，国储糖共投放了三次，供给40万吨，包括第二批未投放的，本榨季可以确定的抛储量是60.8万吨。市场上对抛储量的预估各不相同，对行情的影响暂时无法预判。后期需重点关注国储糖的出库数量以及时间。
市场普遍认为上榨季走私量在200吨以上走私糖数量增多的情况下，一定程度上延迟了国储糖的出库时间。本榨季的走私情况目前暂且不可得知，但笔者预计大概率是会有所下降，这将利好糖价，反之亦然。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017