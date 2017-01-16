《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月16日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.755港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低5.27点，或0.03%，报19,885.73点。美国大型银行 发布强劲业绩，开启了第四季财报期。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.450 1.06 9434 9.961 0.01 > 中国铝业 <2600.HK 11.020 -0.09 15586 3.418 0.25 > 中国移动 <0941.HK 55.150 0.75 112452 85.538 0.22 > 中国人寿 <2628.HK 13.770 0.58 80240 21.357 -0.89 > 中石油 <0857.HK 80.770 1.28 10804 6.264 -0.26 > 中石化 <0386.HK 78.160 2.12 17121 6.061 -0.47 > 汇丰控股 <0005.HK 41.160 -0.05 1592855 63.839 -0.25 > 中电信 <0728.HK 48.220 0.08 4484 3.739 0.79 > 中国联通 <0762.HK 11.480 0.44 41054 8.903 -0.19 > 兖州煤业 <1171.HK 7.300 3.84 8355 5.661 -0.86 > 华能国际 <0902.HK 26.310 -0.49 17715 5.101 0.41 > 南方航空 <1055.HK 27.840 -0.32 1274 4.318 0.19 > 东方航空 <0670.HK 24.050 1.56 1075 3.730 0.27 > 中芯国际 <0981.HK 6.980 -0.43 68172 1.083 -89.94 > （完）
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017