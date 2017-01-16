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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 08:40 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月16日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.755港元
 )
    
    美股道琼工业指数 周五收低5.27点，或0.03%，报19,885.73点。美国大型银行
发布强劲业绩，开启了第四季财报期。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            128.450  1.06     9434      9.961         0.01
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.020   -0.09    15586     3.418         0.25
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            55.150   0.75     112452    85.538        0.22
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            13.770   0.58     80240     21.357        -0.89
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            80.770   1.28     10804     6.264         -0.26
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            78.160   2.12     17121     6.061         -0.47
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            41.160   -0.05    1592855   63.839        -0.25
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            48.220   0.08     4484      3.739         0.79
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.480   0.44     41054     8.903         -0.19
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.300    3.84     8355      5.661         -0.86
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            26.310   -0.49    17715     5.101         0.41
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            27.840   -0.32    1274      4.318         0.19
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            24.050   1.56     1075      3.730         0.27
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.980    -0.43    68172     1.083         -89.94
           >                                                             
 
    （完）
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