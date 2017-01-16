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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 09:02 BJT

《全球汇市》英镑下滑至三个月低点，受“硬退欧”担忧拖累

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0630  1.0641  -0.10  +1.11  1.0513
    美元/日圆            114.39  114.51  -0.10  -2.12  116.87
    欧元/日圆         121.60  121.83  -0.19  -1.25  123.14
    美元/瑞郎            1.0092  1.0083  +0.09  -0.84  1.0178
    英镑/美元            1.2051  1.2176  -1.03  -2.31  1.2336
    美元/加元            1.3129  1.3111  +0.14  -2.24  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8590  6.8456  +0.20  -1.63  6.9726
    澳元/美元            0.7497  0.7499  -0.03  +3.91  0.7215
    新西兰元/美元        0.7119  0.7126  -0.10  +2.56  0.6941
    澳元/日圆         85.750  85.940  -0.22  +1.70  84.320
    新西兰元/日圆     81.600  81.600  +0.00  +0.53  81.170
    英镑/日圆         137.86  139.62  -1.26  -4.28  144.02
    澳元/新西兰元     1.0527  1.0525  +0.02  +1.39  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 孙国玉/汪红英/王颖/王琛/李婷仪/杜明霞/王兴亚/张若琪/李爽)
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