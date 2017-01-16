《全球汇市》英镑下滑至三个月低点，受“硬退欧”担忧拖累

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0630 1.0641 -0.10 +1.11 1.0513 美元/日圆 114.39 114.51 -0.10 -2.12 116.87 欧元/日圆 121.60 121.83 -0.19 -1.25 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0083 +0.09 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2051 1.2176 -1.03 -2.31 1.2336 美元/加元 1.3129 1.3111 +0.14 -2.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.8590 6.8456 +0.20 -1.63 6.9726 澳元/美元 0.7497 0.7499 -0.03 +3.91 0.7215 新西兰元/美元 0.7119 0.7126 -0.10 +2.56 0.6941 澳元/日圆 85.750 85.940 -0.22 +1.70 84.320 新西兰元/日圆 81.600 81.600 +0.00 +0.53 81.170 英镑/日圆 137.86 139.62 -1.26 -4.28 144.02 澳元/新西兰元 1.0527 1.0525 +0.02 +1.39 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 孙国玉/汪红英/王颖/王琛/李婷仪/杜明霞/王兴亚/张若琪/李爽)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017