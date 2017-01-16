方正中期期货：中国工业品期货指数录得五连阳，后市将继续攀升

上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。

在美元走弱及所有参与减产的国家都坚称会遵守协议的背景下，油价正寻求上涨机会。国家发改委就宏观经济运行情况举行发布会，其中涉及加强国企改革、督查钢煤去产能、安排投资专项建设基金等一系列内容，其刺激空头大步离场、多头卷土重来。另外，去年12月的通胀数据表现亮眼，为商品市场营造偏暖的气氛。短期内，CIFI将继续上行，并冲击前期高点。(完)