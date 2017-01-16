《中国报摘》--其他报纸重要消息1月16日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
**证券时报**
--监管部门权威人士发布数据，去年全年券商承销公司债券发行额累计3.17万亿元人民币，同比增长47%，全年共发行2,454只公司债。中信建投、国泰君安 、中信证券 等荣登公司债承销商前三名。
**人民日报**
--2016年全国旅游总收入预计达4.69万亿元，同比增长13.6%。据联合国世界旅游组织测算，2016年中国旅游业对国民经济综合贡献率达11%、对社会就业综合贡献超过10.26%，与世界平均水平基本持平。
--英国政府发布声明，正式受理中国广核集团与法国电力集团（EDF）联合提交的“华龙一号”通用设计审查（GDA）申请。
**金融时报**
--全国社保基金理事长楼继伟指出，最近若干省份在委托全国社保基金理事会对阶段性的结余养老保险金进行运作，相比于全国社保基金，这部分资金是阶段性的，对波动的容忍度相对较小，进入股市的规模有限。
--国家发改委副主任何立峰介绍，近期发改委会同多个部门建立“一带一路”PPP工作机制，在沿线国家推广PPP模式。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017