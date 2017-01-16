《香港重要政经日程》--1月16日-1月23日

================== 今日重要政经消息=================
1月16日（周一）
*09:00 亚洲金融论坛。
10:00 安捷利实业 股东特别大会。
*10:45 富兰克林邓普顿2017投资展望记者会。
11:00 德祥企业 股东特别大会。
华人置业 董事会拟议宣派特别中期股息。
电讯盈科 公布年度业绩。
盈大地产 公布年度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
1月17日（周二）
09:00 合生元 在中国举行股东特别大会。
10:00 南华金融 股东特别大会。
10:30 百德国际 股东特别大会。
14:00 博大绿泽 在中国举行股东特别大会。
14:30 摩根大通资产发布投资者信心指数。
15:00 培力控股 股东特别大会。
1月18日（周三）
新世纪医疗 首日挂牌。
11:00 时尚环球 股东特别大会。
14:45 中信里昂风水指数发布会。
1月19日（周四）
公布10-12月失业率。
10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。
13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。
17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。
1月20日（周五）
10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。
10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。
15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
1月23日（周一）
公布12月份消费物价指数。
09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。
10:00 至卓国际 股东特别大会。
10:00 新华滙金融 股东特别大会。
11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。
14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。
15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）