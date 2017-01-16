版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 08:43 BJT

《香港重要政经日程》--1月16日-1月23日

================== 今日重要政经消息=================

1月16日（周一）

*09:00 亚洲金融论坛。

10:00 安捷利实业 股东特别大会。

*10:45 富兰克林邓普顿2017投资展望记者会。

11:00 德祥企业 股东特别大会。

华人置业 董事会拟议宣派特别中期股息。

电讯盈科 公布年度业绩。

盈大地产 公布年度业绩。

================== 近期重要政经消息=================

1月17日（周二）

09:00 合生元 在中国举行股东特别大会。

10:00 南华金融 股东特别大会。

10:30 百德国际 股东特别大会。

14:00 博大绿泽 在中国举行股东特别大会。

14:30 摩根大通资产发布投资者信心指数。

15:00 培力控股 股东特别大会。

1月18日（周三）

新世纪医疗 首日挂牌。

11:00 时尚环球 股东特别大会。

14:45 中信里昂风水指数发布会。

1月19日（周四）

公布10-12月失业率。

10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。

13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。

17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。

1月20日（周五）

10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。

10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。

15:00 中国绿色食品 股东特别大会。

1月23日（周一）

公布12月份消费物价指数。

09:30 中国枫叶教育 股东周年大会。

10:00 至卓国际 股东特别大会。

10:00 新华滙金融 股东特别大会。

11:00 绿心集团<0094.HK股东特别大会。

14:30 世邦魏理仕举行香港房地产市场2017年展望新闻发布会。

15:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐