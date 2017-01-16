国际油市：油价小升，得益于美元走软和产油国减产预期

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
交易商表示，美元走弱激励油价。美元贬值令使用其他货币的国家可以更便宜购油，进而可望刺激需求。
由于特朗普周五将上任，本周国际投资者尤其关注美元走势。
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
主要产油国减产协议亦将支撑油价。
石油输出国组织(OPEC)计划从1月1日起减产120万桶/日至3,250万桶/日。俄罗斯和其它非OPEC产油国计划减少约60万桶/日。
然交易员表示，普遍预期OPEC将不会全面遵守减产协议，不过预估遵守程度达50-80%便足以让油价可维持在每桶55美元左右。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/戴素萍 审校 王兴亚/张若琪)
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路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017