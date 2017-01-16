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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 09:05 BJT

国际油市：油价小升，得益于美元走软和产油国减产预期

交易商表示，美元走弱激励油价。美元贬值令使用其他货币的国家可以更便宜购油，进而可望刺激需求。

由于特朗普周五将上任，本周国际投资者尤其关注美元走势。

“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

主要产油国减产协议亦将支撑油价。

石油输出国组织(OPEC)计划从1月1日起减产120万桶/日至3,250万桶/日。俄罗斯和其它非OPEC产油国计划减少约60万桶/日。

然交易员表示，普遍预期OPEC将不会全面遵守减产协议，不过预估遵守程度达50-80%便足以让油价可维持在每桶55美元左右。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/戴素萍 审校 王兴亚/张若琪)
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