《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日

**明报**

--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。

--新创建 执行董事郑志明在谈及飞机租赁业务时表示，现时于内地已较难找到回报率超过8厘的投资项目，而该公司的飞机租赁业务现金收益率达8%，内部回报率为12%。

**星岛日报**

--早前获复星入股4.9%的中国金融投资管理 ，其执行董事张际航接受访问时表示，今年预留6-7亿港元资金用作收购具潜质的项目。

--太古股份 披露去年经营情况及今年展望时向证券分析员派定心丸，公司承认去年经营困难，但今年油价较去年高，国泰航空 的燃油对冲损失也会较低，而且国泰将积极推行新策略，但目前未能披露详情。

**苹果日报**

--今年头炮新盘元朗Grand Yoho2期高价出击，但惨成陪衬品，反令买家流向其他新盘，其中受惠者由新世界发展 及万科 合作的荃湾西站项目柏傲湾首两日收票逾2,800票，超购逾13倍，成为去年11月初加辣后最旺新盘。

--德勤发布2017年亚太区经济展望报告，指经历早年欧债及环球金融危机后，近月环球贸易数据呈复苏势头，经济回归正常轨道，料今年经济增长较预期好，尤其是亚太地区。

**东方日报**

--港交所 今日推出期货“冷静期”（即市调机制），有期货商表示，近期市况“超级”淡静，触发期货“冷静期”的机会极微，市场关注程度有限。

--被港交所要求主席张永东停止担任公司董事的民众金融科技 ，其首席财务官王晓冬接受本报专访时指，希望透过去年度业绩表现为公司过去形象“洗底”。

**文汇报**

--香港国际机场的交通量去年持续增长，接待旅客7,050万人次，飞机起降量达41.2万架次，分别按年增长2.9%及1.4%；货运量亦同比上升 3.2%达至452万公吨。（完）

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