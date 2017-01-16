港报财经评论：“特权”威胁全球化，黄金长短皆相宜--信报1月16日

“特权”威胁全球化 黄金长短皆相宜/ 习广思

周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。

本周大事当然首推特朗普周五宣誓就职，正式入主白宫，揭「特权」（特朗普掌权）新年代。传媒唔惊无新闻，他随时日日带来头版新闻，他若午夜睡不着，继续发推文骂人与议政，环球金融市场更加唔得闲，波动可期。

老特上月成功向开利公司施压，令其放弃迁移生产线往墨西哥后，他曾对支持者表示：「不会再有国际之曲（no global anthem），也不会有国际货币和国际公民证明文件，由现在起，只会有美国第一。」

二次大战后建立的不少国际组织如世贸、欧盟、北大西洋公约组织及北美自由贸易区协议等，均被特朗普视为是全球化的产物，绝非他的那杯茶。他在国际上的同道人是反欧盟的法国政党国民阵线领导人马琳勒庞（Marine Le Pen）及主催英国「脱欧」的独立党党魁法拉奇（Nigel Farage），在他主政下，世界可能合久必分。

老特性格急躁，就职后首百天，应该会谷到尽， 贸易会是重中之重的议题，最好「虾」的自然是邻国墨西哥，中国作为美国最大贸赤国，亦必然是打击对象，但内地有牙力，持有3万亿美元外滙储备，其中2万亿美元是美元资产，你打贸易战，我就打货币战， 老特不能没有顾虑。两国筹码旗鼓相当，最后都应该有得倾。不过，不明朗因素仍多，特别是美国的减税方案优先次序可能押后了，美国股民仍得个等字。

「特式交易」近两三周亦已见唞气，美滙指数及债息回落，摩通及美银等多间大银行周五公布的第四季度业绩尽管十分省镜，惜股价高开后，升幅收窄，动力不强，美国金融股ETF（XLF）仍处于横行上落区，反而新兴市场ETF（EEM）反弹不俗。

资金流向亦反映此趋势，根据EPFR数据，截至1月11日的一周，环球债券基金共录得84亿美元流入，其中新兴市场债市有10亿美元流入，美股基金则有2.51亿美元流出，前一周则有62亿美元流入，可见投资者对美股的热情暂时消退，新兴市场股票基金则录得4.76亿美元流入，量不算多，但扭转了流出的趋势。

本周二国家主席习近平将首度出席瑞士达沃斯的世界经济论坛年会，并发表关于全球化的演讲，稍后他又会访问联合国日内瓦总部及发表演说阐述人类命运共同体「理念」；在老特准备全面反击全球化下，习总看来反其道而行，有意取代美国，担起鼓吹经贸全球化及自由化的大旗。

广义的反全球化是今年投资市场的一大风险。老特宣扬的政策，有可能令世界格局由合转向分，国族主义重于联盟合作，欧盟的政治风险日增。

英国首相文翠珊本周二将就脱欧策略发表演说，周日多份当地报章头版报道，文相会主张「裸脱」，「脱欧」乾乾净净，即不求恋栈欧洲单一市场的地位，也要限制移民，夺回边界话事权。这些报道口径一致，明显是政府放料，且看本周英镑会否跌破1.2美元水平。

欧盟地区今年的重要选举中，荷兰国会选举会打头阵，排在3月15日，反欧派的自由党在民调中领先，虽然估计难取得过半议席，但可与其他政党组联合政府，对欧盟的前景又是一个隐忧。

金价在英国脱欧公投前后或美国总统大选前至当日，都有不俗表现。黄金是市场情绪的指标， 大家对前景乐观时，金价会下跌，就如老特大选胜出后的日子，投资者对减税及扩基建开支憧憬甚殷；但情绪往往如海市蜃楼，逆转也会颇快，所以，逆向思维炒金和金矿股，胜算颇高。

长线而言，即未来一两年，欧洲民粹若继续兴起，欧盟解体，各国各自为政，老特闭关自守，俄国普京乘势而起，则世界政经环境会日趋动荡，战争风险升温，黄金宜占投资组合一定比例，甚至会比任何货币更值得持有。（完）

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