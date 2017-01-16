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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 09:34 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月16日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      1/16    沪　　正裕工业　732089　　　 2,667      11.63     20.11    广发证券  1/18
      1/16    深　　瑞特股份　300600　　　 2,500      13.73     17.35    海通证券  1/18
      1/16    深    会畅通讯  300518       1,800       9.70     22.97    兴业证券  1/18
      1/17    深　　飞荣达　　300602　　　 2,500     *14.82    *15.10    国金证券　1/19
      1/17    深　　立昂技术　300603       2,570      *4.55    *22.99    海通证券　1/19
      1/17    沪　　数据港　　732881　　　 5,265      *7.80    *22.99 　 中信建投　1/19
      1/18    沪　　百傲化学　732360　　　 3,334       --         --     申万宏源　1/20
     *1/18    沪　　奇精机械　732677　　　 2,000      21.13     22.99    国信证券　1/20
      1/18    深　　金太阳　　300606　　　 2,230       --         --     申万宏源　1/20
      1/19    沪　　德创环保　732177　　　 5,050       --         --     民生证券　1/23
      1/19    深　　盐津铺子　002847　　　 3,100       --         --     西部证券　1/23
      1/19    深　　英联股份　002846　　　 3,000       --         --     国海证券　1/23
      1/19    沪　　重庆建工　730939　　　18,150       --         --     华融证券　1/23
      1/20    沪    镇海股份  603637 不超2,557.63      --         --     浙商证券  1/24
      1/20    深    恒锋信息  300605       2,100       --         --     中泰证券  1/24
      1/20    深    康泰生物  300601       4,200       --         --     中信建投  1/24
      1/23    沪　　科森科技　732626　　　5,266.67     --         --     海通证券  1/25
     *1/24    沪　　安正时尚　732839　　　 7,126       --         --     中信证券　1/26
     *1/24    沪　　欧派股份　732208　　　 2,021       --         --     广发证券　1/26
     *1/26    深　　高斯贝尔　002848       4,180       --         --     招商证券　2/6          
      
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商 
     1/16   沪    华立股份  1,670      23.26      22.98    东莞证券
    *1/17   沪    荣晟环保  3,168      10.44      17.13    华福证券
    *1/17   沪　　天马科技  5,300       6.21      22.97    海通证券
    *1/17   深　　欧普康视  1,700      23.81      20.36    国元证券
     --     深    翔鹭钨业  2,500      11.42      22.98    广发证券
     --     沪    中国科传 13,050       6.84      22.97    中银国际
     --     深    利安隆    3,000      11.29      19.17    华西证券
     --     深    华凯创意  3,060       5.21      22.95    西部证券
     --     沪    杰克股份  5,167      17.72      22.99    中信建投
     --     深    视源股份  4,050      19.06      22.99    广发证券
     --     沪    凯众股份  2,000      16.01      22.98    东北证券
     --     深    泰嘉股份  3,500       6.08      22.96    国信证券
     --     沪    艾迪精密  4,400       6.58      22.98    海通证券
     --     沪    中国银河 60,000       6.81       7.02    中信证券
                                                                       中信建投  
                                                                       国泰君安 
     --　　 深　　雄塑科技 　7,600       7.04      22.98    广发证券
     --     深　　诚迈科技 　2,000       8.73      22.99    万联证券
     --     深    张家港行 18,076       4.37      14.64    东吴证券
     --     深　　吉大通信  6,000       5.53      22.99    海通证券
     --     沪　　集友股份  1,700      15.00      22.97    国海证券
     --     沪    白银有色 69,800       1.78     556.25    中信建投
                                                                       信达证券  
     --     沪　　法兰泰克  4,000       7.32      22.88    招商证券
     --     沪　　华达科技 　4,000      31.18      19.83    中泰证券 
     --     深　　同兴达    2,400      15.99      22.99    海通证券     　 
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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