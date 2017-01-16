《中国已公布新股发行上市日程表》--1月16日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/16 沪 正裕工业 732089 2,667 11.63 20.11 广发证券 1/18 1/16 深 瑞特股份 300600 2,500 13.73 17.35 海通证券 1/18 1/16 深 会畅通讯 300518 1,800 9.70 22.97 兴业证券 1/18 1/17 深 飞荣达 300602 2,500 *14.82 *15.10 国金证券 1/19 1/17 深 立昂技术 300603 2,570 *4.55 *22.99 海通证券 1/19 1/17 沪 数据港 732881 5,265 *7.80 *22.99 中信建投 1/19 1/18 沪 百傲化学 732360 3,334 -- -- 申万宏源 1/20 *1/18 沪 奇精机械 732677 2,000 21.13 22.99 国信证券 1/20 1/18 深 金太阳 300606 2,230 -- -- 申万宏源 1/20 1/19 沪 德创环保 732177 5,050 -- -- 民生证券 1/23 1/19 深 盐津铺子 002847 3,100 -- -- 西部证券 1/23 1/19 深 英联股份 002846 3,000 -- -- 国海证券 1/23 1/19 沪 重庆建工 730939 18,150 -- -- 华融证券 1/23 1/20 沪 镇海股份 603637 不超2,557.63 -- -- 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 -- -- 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 -- -- 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 -- -- 海通证券 1/25 *1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 -- -- 中信证券 1/26 *1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 -- -- 广发证券 1/26 *1/26 深 高斯贝尔 002848 4,180 -- -- 招商证券 2/6 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 1/16 沪 华立股份 1,670 23.26 22.98 东莞证券 *1/17 沪 荣晟环保 3,168 10.44 17.13 华福证券 *1/17 沪 天马科技 5,300 6.21 22.97 海通证券 *1/17 深 欧普康视 1,700 23.81 20.36 国元证券 -- 深 翔鹭钨业 2,500 11.42 22.98 广发证券 -- 沪 中国科传 13,050 6.84 22.97 中银国际 -- 深 利安隆 3,000 11.29 19.17 华西证券 -- 深 华凯创意 3,060 5.21 22.95 西部证券 -- 沪 杰克股份 5,167 17.72 22.99 中信建投 -- 深 视源股份 4,050 19.06 22.99 广发证券 -- 沪 凯众股份 2,000 16.01 22.98 东北证券 -- 深 泰嘉股份 3,500 6.08 22.96 国信证券 -- 沪 艾迪精密 4,400 6.58 22.98 海通证券 -- 沪 中国银河 60,000 6.81 7.02 中信证券 中信建投 国泰君安 -- 深 雄塑科技 7,600 7.04 22.98 广发证券 -- 深 诚迈科技 2,000 8.73 22.99 万联证券 -- 深 张家港行 18,076 4.37 14.64 东吴证券 -- 深 吉大通信 6,000 5.53 22.99 海通证券 -- 沪 集友股份 1,700 15.00 22.97 国海证券 -- 沪 白银有色 69,800 1.78 556.25 中信建投 信达证券 -- 沪 法兰泰克 4,000 7.32 22.88 招商证券 -- 沪 华达科技 4,000 31.18 19.83 中泰证券 -- 深 同兴达 2,400 15.99 22.99 海通证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017