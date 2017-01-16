港报财经评论：两会召开前，聚焦改革概念股--经济日报1月14日

两会召开前 聚焦改革概念股/ 林瑞芬

特朗普首秀讲话乏惊喜，美股周四回吐，但美元正回落，人民币靠稳，港股昨日又有番起色。

恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。

美股周四有所回，市场开始探讨特朗普行情是否已经提前结束，以道指论，20000左右形成一道技术阻力，而美元又在回探50天綫当中，不排除可能性，始终花无百日红。笔者在周五文章中也分析过，特朗普正式就任总统后，也难望一时间可以大规模推刺激经济政策，美股借势调一调整也是合理。

短期来讲，美元回、人民币转稳，有利港股。只是年内的炸弹未拆，投资者难以全心全力追捧港股。最新，美国波士顿联储银行行长Rosengren、费城联储银行行长Harker及圣路易斯联储银行行长Bullard在集体讨论联储局资产负债表「缩表」的问题，有观点认为，联储局官员集体讨论「缩表」，意图提前进行吹风，让市场做好「联储局未来将逐渐收缩资产负债表」的心理准备。若如此，今年环球金融市场将有会剧震，全球收益率将发生天翻地覆的变化，有担心其影响程度甚至可能超过2013年的联储局削减QE恐慌，尤其债市，可能会再次狂泻。

回首1月已过了半个月，港股日均成交额是500亿港元、600亿港元，大升动力有限，首季以预期聚焦具改革概念中资股为主。因为3月初，两会将召开，而自1月7日起，省级地方「两会」已陆续开幕，如河北、甘肃、新疆、西藏、宁夏、广西、北京等省市。其中，河北提出，深化国企国资改革；新疆和甘肃均在2017年度政府工作报告中写入「以混合所有制改革为突破口，推进国资改革」等，成今年地方工作重点，引证今年将是国企改革落地年。

最新，中国冶金科工 公布于本月6日完成非公开发行，发行股份约16.14亿股，发行价格为每股3.86元人民币，募集资金总额约62.3亿元人民币，净额约61.73亿元人民币，扣除发行费用后拟用于珠海市十字门中央商务区等专案的开发建设，同时补充流动资金。

据光大证券分析，此次发售新股对象之一为中国诚通于2016年9月受国资委委托牵头发起的中国国有企业结构调整基金股份有限公司，乃国企结构调整基金首次出手，具参考启示意义。光大证券指出，是次非公开发行将优化中冶的资本结构，加快业务转型速度，长期看将有效提升公司业绩与盈利能力，因此预计公司于2016、2017及2018年摊薄后的每股盈利分别为0.29、0.31、0.38元人民币，具持续回升势头。

中金公司最新亦调升了中冶2017年净利润预测5%，至64亿元人民币，H股中期目标看3.6元。中金认为今次中冶募集资金62.3亿元人民币后，资产负债率将下降至78.6%，净负债率下降至105%，将有效缓解债务压力，有利于PPP（公私营合作）等资本密集型业务的拓展。由于资源业务持续巨亏（过去5年每年亏损均逾13亿元人民币，其中2015年亏损31亿元人民币），公司经营良好的建筑和地产业务的价值并没有得到充分的反应。在国企改革关注度提升、商品价格回暖、资源业务减少亏损的背景下，公司建筑和地产业务的价值有望迎来重估。

事实上，2017年为中冶集团与五矿战略重组第二年（视窗期三年），公司与五矿在地产、资源等业务上存整合预期，预计2017年将有关键进展，值得期待。中期远景而言，国泰君安就认为中冶在今年为PPP业绩释放大年，公司2016年前9个月中标PPP项目45个，总投资1,326亿元人民币，后续PPP定单落地、开工将超预期，「一带一路」提速，亦对中冶的海外合同有良好推动作用。

万科 股权争夺战，随着华润集团将之持股出让予深圳地铁，以及市传恒大 或将持股也出让予深圳地铁，应该接近告一段落。公司股权问题明朗化，券商转軚，如瑞信把万科投资评级由「跑输大市」上调至「跑赢大市」，目标价由12.1港元上调至23港元；里昂亦把万科投资评级由「跑赢大市」调升至「买入」，目标价由22港元上调至23港元。受消息刺激，A、H股昨日复牌，就双双上升，分别升幅6.9%及5.7%。笔者认为万科的股权问题明朗化虽是利好，但内房业在调控之中，限制了万科的大升持久力。策略上，只宜低吸、不宜追涨。（完）

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