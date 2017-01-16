全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
美国候任总统特朗普周五的就职典礼将是关注焦点，外界希望能进一步厘清其经济计划。
围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策及特朗普政府的问题，本月吸引投资者进入金市，使得本月迄今金价录得较往年1月更大的涨幅。
美国市场本周因假期而交易日较少，但将迎来通胀、工业生产和房屋市场等重要经济数据。这些报告料显示2016年底经济动能强劲。
美联储主席叶伦周三、周四都将有货币政策演说，可能有机会展示其想法。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理人1月10日止当周，在纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约净多仓于九周来首次增加。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四增加0.37%至807.96吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/张若琪 审校 戴素萍/王兴亚)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017