全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑

英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。

美国候任总统特朗普周五的就职典礼将是关注焦点，外界希望能进一步厘清其经济计划。

围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策及特朗普政府的问题，本月吸引投资者进入金市，使得本月迄今金价录得较往年1月更大的涨幅。

美国市场本周因假期而交易日较少，但将迎来通胀、工业生产和房屋市场等重要经济数据。这些报告料显示2016年底经济动能强劲。

美联储主席叶伦周三、周四都将有货币政策演说，可能有机会展示其想法。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理人1月10日止当周，在纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约净多仓于九周来首次增加。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四增加0.37%至807.96吨。(完)

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