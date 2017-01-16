港报社评：梁振英《施政报告》，等于参选者考卷--信报1月16日

今届五年的特首任期终于来到尾声，梁振英的最后一份《施政报告》将于周三公布，不少团体和政党近日纷纷前往政府总部请愿，表达各式各样的诉求。由于梁振英的任期只余半年左右，他又以照顾家庭为由放弃竞逐连任，所以相信他提出的政策必定延续至由下一位新任特首推展。

下一位特首究竟是谁？答案当然无从得知，即使政务司司长林郑月娥口中的「上帝」，或者财政司司长曾俊华口中的「天机」，现阶段恐怕亦是摸不着头脑，毕竟接近一千二百人组成的选委会存在着不少变数，光是泛民阵营手上的超过三百票已无法操控，另外正式投票之时采用不记名的暗票制，随时跟提名票的格局有很大出入。不管新任特首姓甚名谁，梁振英这一份《施政报告》无可避免为未来五年的特区政府带来影响。假如，梁振英兑现二○一二年的选举承诺，处理强积金对冲机制、落实全面退休保障及标准工时政策，势必掀起一番争议。

单以取消强积金对冲机制为例，为劳方发声的职工盟和工联会等等十分赞成，可是代表商界的政党则非常抗拒。自由党主席张宇人明确表示，反对取消强积金对冲机制，难以支持「打劫雇主荷包的人」成为特首。他指出，自由党有二十多张选委票，与其他界别包括饮食界、批发及零售界均有密切联系，相信他们会考虑自由党的意向再作决定。

署理政务司司长张建宗透露，今年的《施政报告》会「好有为」，虽然政府面对风风雨雨，但三只船即「扶贫号」、「安老号」及「助弱号」已扬帆出海；政府福利开支由二○一二年的四百二十八亿元，增至今年的六百六十二亿元，增幅近五成半，而同期政府整体开支只增加三成四，张建宗形容福利开支是「跑赢政府大市」。

所谓「好有为」，估计除了涉及强积金对冲的问题之外，还会处理全面退休保障及制订标准工时政策。同样地，都是顺得哥情失嫂意的烫手山芋，要是化解不了劳资双方的矛盾，相关政策难以落实。

政府早前放出风声，有意在针对长者的各项津贴中，多加一层「升级版长者生活津贴」，让全港六成资产不多于二十万元的长者受惠，变相全民退保。然而，争取全民退保联席批评此举是混淆视听，长生津极其量只是扶贫措施，并非退休保障，又指资产审查分级制度只会加深社会撕裂，导致「穷人斗穷人」。商界的意见则很简单，不接受在现行强积金之上，再为退休保障供款。

标准工时的复杂程度有过之而无不及，工联会立法会议员黄国健就反对将标准工时变成合约工时，担心合约工时令打工仔任由宰割。

如果梁振英于本周三发表的最后一份《施政报告》果真提及取消强积金对冲机制、落实全面退休保障及标准工时政策，那么现已宣布或辞职待批的特首参选者将要面对一个难题，应该怎样回应这份一定会留给继任人完成的报告？照单全收呢，还是推倒重来？而参选者回应的态度，势必影响其选情；就算当选了，日后如何执行或者怎样修订也是极大的挑战。因此，梁振英的这份《施政报告》对于各个参选者来说，其实等于一份相当艰深的考卷，毕竟选委会之中，既有劳方代表，也有资方代表。

现有传言，中央政府最快于今日同时批准林郑月娥及曾俊华辞职，张建宗将获任命为政务司司长，发展局局长陈茂波接任财政司司长。当两位司长辞职获批而大张旗鼓参选，第一个考验就是必须回应梁振英《施政报告》那盘未完的棋局，且看他们在顺得哥情失嫂意的情况之下怎样打一场硬仗。

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