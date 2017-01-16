港报社评：梁振英《施政报告》，等于参选者考卷--信报1月16日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
今届五年的特首任期终于来到尾声，梁振英的最后一份《施政报告》将于周三公布，不少团体和政党近日纷纷前往政府总部请愿，表达各式各样的诉求。由于梁振英的任期只余半年左右，他又以照顾家庭为由放弃竞逐连任，所以相信他提出的政策必定延续至由下一位新任特首推展。
下一位特首究竟是谁？答案当然无从得知，即使政务司司长林郑月娥口中的「上帝」，或者财政司司长曾俊华口中的「天机」，现阶段恐怕亦是摸不着头脑，毕竟接近一千二百人组成的选委会存在着不少变数，光是泛民阵营手上的超过三百票已无法操控，另外正式投票之时采用不记名的暗票制，随时跟提名票的格局有很大出入。不管新任特首姓甚名谁，梁振英这一份《施政报告》无可避免为未来五年的特区政府带来影响。假如，梁振英兑现二○一二年的选举承诺，处理强积金对冲机制、落实全面退休保障及标准工时政策，势必掀起一番争议。
单以取消强积金对冲机制为例，为劳方发声的职工盟和工联会等等十分赞成，可是代表商界的政党则非常抗拒。自由党主席张宇人明确表示，反对取消强积金对冲机制，难以支持「打劫雇主荷包的人」成为特首。他指出，自由党有二十多张选委票，与其他界别包括饮食界、批发及零售界均有密切联系，相信他们会考虑自由党的意向再作决定。
署理政务司司长张建宗透露，今年的《施政报告》会「好有为」，虽然政府面对风风雨雨，但三只船即「扶贫号」、「安老号」及「助弱号」已扬帆出海；政府福利开支由二○一二年的四百二十八亿元，增至今年的六百六十二亿元，增幅近五成半，而同期政府整体开支只增加三成四，张建宗形容福利开支是「跑赢政府大市」。
所谓「好有为」，估计除了涉及强积金对冲的问题之外，还会处理全面退休保障及制订标准工时政策。同样地，都是顺得哥情失嫂意的烫手山芋，要是化解不了劳资双方的矛盾，相关政策难以落实。
政府早前放出风声，有意在针对长者的各项津贴中，多加一层「升级版长者生活津贴」，让全港六成资产不多于二十万元的长者受惠，变相全民退保。然而，争取全民退保联席批评此举是混淆视听，长生津极其量只是扶贫措施，并非退休保障，又指资产审查分级制度只会加深社会撕裂，导致「穷人斗穷人」。商界的意见则很简单，不接受在现行强积金之上，再为退休保障供款。
标准工时的复杂程度有过之而无不及，工联会立法会议员黄国健就反对将标准工时变成合约工时，担心合约工时令打工仔任由宰割。
如果梁振英于本周三发表的最后一份《施政报告》果真提及取消强积金对冲机制、落实全面退休保障及标准工时政策，那么现已宣布或辞职待批的特首参选者将要面对一个难题，应该怎样回应这份一定会留给继任人完成的报告？照单全收呢，还是推倒重来？而参选者回应的态度，势必影响其选情；就算当选了，日后如何执行或者怎样修订也是极大的挑战。因此，梁振英的这份《施政报告》对于各个参选者来说，其实等于一份相当艰深的考卷，毕竟选委会之中，既有劳方代表，也有资方代表。
现有传言，中央政府最快于今日同时批准林郑月娥及曾俊华辞职，张建宗将获任命为政务司司长，发展局局长陈茂波接任财政司司长。当两位司长辞职获批而大张旗鼓参选，第一个考验就是必须回应梁振英《施政报告》那盘未完的棋局，且看他们在顺得哥情失嫂意的情况之下怎样打一场硬仗。
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路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017