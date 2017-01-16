新闻稿：煤炭企业信用指标将受益于稳定煤价政策；评级未受影响--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年1月13日—标普全球评级1月12日表示，中国政府平抑煤炭价格异常波动的新政策反映了其稳定2017年至2020年煤炭价格、促进煤炭及相关下游产业健康发展的意图。

标普此前预期继2016年下半年的震荡之后，煤炭价格将会企稳。此煤炭价格政策符合我们的预期，对中国煤矿企业的评级没有即刻影响，包括中国最大的煤炭生产企业中国神华能源股份有限公司（中国神华：AA-/负面/--; cnAAA/--）的评级。中国的主权评级（AA-/负面/A-1+; cnAAA/cnA-1+）可能会制约中国神华评级。我们预计稳定的煤炭价格将会改善兖州煤业股份有限公司（BB-/负面/--; cnBB/--）的信用指标，但该公司的高杠杆率将会限制评级上升空间。

标普全球评级信用分析师袁杰说：“我们认为政府监测煤炭价格、干预市场将会成为未来两到三年煤炭行业的常态。我们将政府的干预视为权宜之计。这是因为去产能很可能是一个循序渐进的过程，而政府不希望看到煤炭行业出现大面积亏损，也不希望煤炭作为电厂和钢铁厂的关键原材料出现价格过度上涨。”

通过自上而下的行政手段稳定煤炭价格，将会降低未来两到三年煤炭生产企业的利润波动。但我们认为，去产能、让市场力量发挥更大作用，对于煤炭行业的健康发展至关重要。去产能仍然是政府在十三五期间（2016-2020）的一个工作重点。

2017年5500大卡动力煤年度合同基准价为人民币535元每吨。根据新的煤炭价格政策，政府将每吨500元至570元的价格视为合理，而如果价格跌到每吨470元以下或上涨至每吨600元以上，政府就会出手干预。干预措施可能包括通过调整“276个工作日”政策增加或减少煤炭供应，以及向市场投放煤炭储备以增加供应。