新闻稿：煤炭企业信用指标将受益于稳定煤价政策；评级未受影响--标普

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年1月13日—标普全球评级1月12日表示，中国政府平抑煤炭价格异常波动的新政策反映了其稳定2017年至2020年煤炭价格、促进煤炭及相关下游产业健康发展的意图。
标普此前预期继2016年下半年的震荡之后，煤炭价格将会企稳。此煤炭价格政策符合我们的预期，对中国煤矿企业的评级没有即刻影响，包括中国最大的煤炭生产企业中国神华能源股份有限公司（中国神华：AA-/负面/--; cnAAA/--）的评级。中国的主权评级（AA-/负面/A-1+; cnAAA/cnA-1+）可能会制约中国神华评级。我们预计稳定的煤炭价格将会改善兖州煤业股份有限公司（BB-/负面/--; cnBB/--）的信用指标，但该公司的高杠杆率将会限制评级上升空间。
标普全球评级信用分析师袁杰说：“我们认为政府监测煤炭价格、干预市场将会成为未来两到三年煤炭行业的常态。我们将政府的干预视为权宜之计。这是因为去产能很可能是一个循序渐进的过程，而政府不希望看到煤炭行业出现大面积亏损，也不希望煤炭作为电厂和钢铁厂的关键原材料出现价格过度上涨。”
通过自上而下的行政手段稳定煤炭价格，将会降低未来两到三年煤炭生产企业的利润波动。但我们认为，去产能、让市场力量发挥更大作用，对于煤炭行业的健康发展至关重要。去产能仍然是政府在十三五期间（2016-2020）的一个工作重点。
2017年5500大卡动力煤年度合同基准价为人民币535元每吨。根据新的煤炭价格政策，政府将每吨500元至570元的价格视为合理，而如果价格跌到每吨470元以下或上涨至每吨600元以上，政府就会出手干预。干预措施可能包括通过调整“276个工作日”政策增加或减少煤炭供应，以及向市场投放煤炭储备以增加供应。
根据2017年1月11日媒体报道，国家发展和改革委员会、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会、中国钢铁工业协会联合发布《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》。通知的核心信息是政府将动力煤现货价格围绕年度合同基准价上下6%的波动幅度视为合理，将6%到12%的波动视为轻度涨跌但需要加强监测。如果煤炭价格波动幅度超过12%，政府则会采取干预措施。 只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。（完）
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017