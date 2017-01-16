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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 09:53 BJT

金属期市：铜价继续上涨，因需求前景向好

周五出炉的数据突显出需求强劲，数据显示2016年中国的铜进口量达到495万吨的纪录高位，比上年增长2.9%，12月的进口量也比上月增长近30%。

印尼矿业高官周六称，政府突然松绑镍矿石出口禁令，不会造成全球市场供应过剩，相反，解禁旨在平衡印尼的炼厂，并创造矿场的就业机会。

智利国家铜业公司(Codelco)董事长周五在家中遭遇包裹爆炸受到轻伤，随后入院接受治疗。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王琛；审校 李爽/徐文焰)
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