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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 09:31 BJT

《汇市简讯》美元兑人民币中间价弱于预期，兑离岸人民币料继续看空

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    * 美元兑人民币即期中间价为6.8874，略低于预期 
    * 美元指数隔夜下跌，驱使美元兑人民币即期中间价下降，周一反弹
被忽视
    * 美元/离岸人民币徘徊在6.8600左右
    * 日线需收在6.8596下方，才能保持看空信号(完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 戴素萍)
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