中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均续跌，CFETS指数跌至94.65

路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑 8.2958 735 澳元 5.1678 -158 新加坡元 4.8257 9 林吉特 0.6456 -1.1 泰铢 5.1399 67 韩元 170.69 -61 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报96.08，较上日跌0.2%；RXY全球在岸人民币指数 报95.29，微跌0.04%； RXY参考离岸人民币指数 报95.93，跌0.23%；RXY参考在岸人民币指数 报95 .14，微跌0.08%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)