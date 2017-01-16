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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 09:45 BJT

中国热股：乐视网早盘涨逾3%，融创中国向乐视系投入150亿元

路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。

开盘6分钟，乐视网报37.1元，涨1.3元或3.63%。

融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元。

乐视网此前因股票异常波动及筹划通过非公开发行股票及其他资本方式引入战略投资者事项，公司股票自去年12月7日起停牌，停牌前收报35.80元。在引入融创中国等战投后，乐视网决定放弃以定向增发方式引入战投，公司周一复牌。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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