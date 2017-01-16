中国热股：乐视网早盘涨逾3%，融创中国向乐视系投入150亿元

路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。

开盘6分钟，乐视网报37.1元，涨1.3元或3.63%。

融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元。