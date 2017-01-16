《中国新债预测》国开行1/5/10年债预测均值3.15%、3.70%、3.79%

* 招标品种：国开行1年新发债；5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 追加发行上限：1年：16亿元 * 招标时间：1月17日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.05%-3.25%；3.65%-3.75%；3.76%-3.83% * 预测均值：3.15%、3.70%、3.79% 路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、五和10年三期固 息债。路透调查显示，随着资金面的压力开始显现，债市情绪有所恶化，周一国开债收益率 上行明显，市场对明日招标情况整体预期不佳，三期债预测均值分别为3.15%、3.70%和3.79 %。 上海一银行交易员称，资金面开始收紧，此前在一级市场需求稍强的短期品种，预计明 日招标情况也不会太好，“下午资金好紧，很多大行都出来借，这么看短债收益率肯定得上 去；二级今天长的上了很多，但买盘还好。” “情绪不行收益率应该还得上，(国开债招标)折上手续费的话，可能跟今天二级差不多 持平，”北京一银行交易员认为。 二级市场上，本次10年期增发标的券160213 最新报价3.80%/3.78%，上 日尾盘为3.7450%/3.7280%。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五和10年最 新收益率为3.1496%、3.6617%和3.7558%。 上述三期债分别为该行2017年第三期新发债、2016年第18期 和第13期 CN160213=CFXS增发债，两期增发债票面利率依次为3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第三期新发债、2016年第18和13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 首场招标后1年可追加至多16亿元用于柜台分销 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 1/5/10年：1月17日9:30-10:30 招标方式 单一利率或价格(荷兰式) 缴款日 1年：1/23；5/10年：119 起息日 1年：1月23日；5年：2016年12月8日； 10年：2016年8月25日 分销期 1年：1/18-1/22；5/10年：1/18-1/19 上市日 1年：1/25；5/10年：1/22 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)