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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 09:44 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆随美元/日圆走弱，下行阻力最小

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* 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小

* 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间

* 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区

* 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86

* 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55

(完)

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