香港热股：电能实业盘初涨4%至五周高位，参与DUET收购并考虑派特别息

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周一盘初一度涨4%至五周高位，该公司稍早公布拟参与澳洲DUET集团的收购，并考虑派发特别中期股息。
电能实业盘初一度触及73.35港元，为自去年12月9日以来高位。香港时间09:44，该股升3.54%，报73.05港元；大市恒生指数 则跌0.89%。
稍早长实地产 、长江基建 以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 。
电能实业同时公布，董事局将于1月26日考虑会否派发截至2016年12月31日止年度之特别中期股息每股5港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017