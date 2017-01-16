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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 09:52 BJT

香港热股：电能实业盘初涨4%至五周高位，参与DUET收购并考虑派特别息

路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周一盘初一度涨4%至五周高位，该公司稍早公布拟参与澳洲DUET集团的收购，并考虑派发特别中期股息。

电能实业盘初一度触及73.35港元，为自去年12月9日以来高位。香港时间09:44，该股升3.54%，报73.05港元；大市恒生指数 则跌0.89%。

稍早长实地产 、长江基建 以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 。

电能实业同时公布，董事局将于1月26日考虑会否派发截至2016年12月31日止年度之特别中期股息每股5港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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