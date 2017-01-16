《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年要在降低收费等非税负担方面开展督查--总理李克强

中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。

--中国政策：完善电信市场准入制度，开放民间资本进入基础电信领域--国务院

据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。

--中国经济：福建省尤溪中仙至建宁里心公路建设获批，总投资约235亿元--发改委

为完善国家和区域高速公路网，强化海峡西岸经济区与中部地区的交通联系，中国国家发改委日前批复同意建设福建省尤溪中仙至建宁里心公路，项目估算总投资约为235.32亿元人民币（静态投资约为221.74亿元）。

--中国房地产：对棚户区改造积极省区实施激励，年度支持约八个--住建部

中国住房和城乡建设部等部委最新发文，拟对年度棚改工作积极主动、成效明显的省区进行激励，年度激励支持的省（区、市）数量在八个左右，并适当兼顾东中西部地区的差异。

--中国经济：财政赤字具建设性和生产性特质，适度提高赤字率有利经济--专家

人民日报刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。

--中国经济：人民币稳定来自稳定的基本面和稳健的政策面--报载

人民日报刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。

--中美政治：若特朗普在台湾问题上继续挑衅，中国将“不再客气”--报纸

中国日报刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。

--香港社会：国务院免去林郑月娥政务司司长以及曾俊华财政司司长职务--新华

据新华社称，中国国务院决定免去林郑月娥的政务司司长以及曾俊华的财政司司长职务，并分别由张建宗及陈茂波接任。

【金融】

--中国金融：12月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。2016年全年央行口径外汇占款减少29,112亿元人民币。

--金融产业：摩根士丹利获批增持摩根士丹利华鑫证券股份--消息

消息人士称，摩根士丹利获得中国证券监管机构批准，将对中国证券合资企业持股提高至49%，为规定可达到的最高水平，是首家获得此类批准的银行。

--中国金融：中投公司将增加对美国的投资--董事长

中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。

--券商观点：中国央行整顿支付机构备付金乱象，促回归服务本质--国泰君安

中国央行上周发文要求支付机构客户备付金进行集中存管，国泰君安证券发布报告认为，此举将使支付机构管理流动性更方便，监管部门也能够更好地检测支付机构资金流，利于管控风险和反洗钱；而支付机构“吃利差”的模式终结，将逐渐回归为民众提供小额便捷的支付服务本质。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行2,300亿元逆回购，单日净投放1,650亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据此计算，单日净投放1,650亿元。

--中国货币市场：准备金补缴施压流动性趋紧，取现高峰将至资金压力未减

中国银行间市场流动性趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下周初。

--中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优

中国银行间债市早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。

--中国新债：国开行周四招标增发至多160亿元三期债，期限3/7/20年

中国国家开发银行公告，将于周四(19日)招标发行 三期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过160亿元人民币，其中三年和七年上限 各60亿元人民币，20年期40亿元。

--中国新债：农发行周三将增发至多260亿元五期债，期限1-10年

中国农业发展银行公告，将于周三(18日)招标发行至多260亿 元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年，其中五年和10年增发债分 别可追加发行至多15亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小升，特朗普就任在即市场观望气氛渐浓

人民币兑美元即期早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。

--中国外汇：应尽快让人民币自由浮动，防止贬值压力不断积累--专家

中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数跌至94.78

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(13日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.49%至94.78，较2014年底则仍下跌5.22%。

【证券/行业】

--中国股市：IPO提速冲击沪综指连五日收跌，金融股拉抬助大盘缩减跌幅

中国股市沪综指周一连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。

--中国证券：证监会主席召集机构座谈，听取有关IPO等问题市场意见--消息

两位消息人士透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。

--中国汽车：2025年新能源汽车销量占总销量比例目标逾20%--工信部长

中国工业和信息化部部长苗圩日前表示，工信部牵头编制了《汽车产业中长期发展规划》，明确了到2020年新能源汽车年产量将达到200万辆、2025年新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标。

--香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准

香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。

--中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动

中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。

--美国个股：获中国最高法院提审，小i机器人与苹果的专利诉讼将继续

中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。

--中国企业：万达集团称今年营收目标增长4%，将逐步减少地产投资