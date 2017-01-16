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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 10:10 BJT

《汇市简讯》美元/韩元突破1180，可能测试空头通道上档

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* 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9

* 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元

* 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手

* 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补

(完)

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