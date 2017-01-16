台湾汇市：台币早盘走贬，因韩元回落与股市明显下挫

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
他们表示，上周五外资大举涌入令台币强势升值，今早台币回落即见大型公股银行承接美元，似乎显示台币升值走势尚未结束。由于农历春节在即，出口商有抛汇需求，台币料仍趋强。
〞外资还没有动作，市场怕怕的。〞一商银交易员说。
另一银行交易员则称，本周五美国总统当选人特朗普即将上任，再加上农历春节长假在即，此前多空仓位料将有一番调整。
本地时间10:08，台币兑美元报31.658，上日收报31.602；韩元兑美元 报1,180.4，上日收在1,174.7；台股 跌0.94%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.578/31.619，上日收在31.507。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.600-31.700。
最新相关报导链接：
--中国外汇：应尽快让人民币自由浮动，防止贬值压力不断积累--专家
--《全球汇市》英镑下滑至三个月低点，受“硬退欧”担忧拖累 (完)
(记者 董永年；审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017