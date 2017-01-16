台湾汇市：台币早盘走贬，因韩元回落与股市明显下挫

路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。

他们表示，上周五外资大举涌入令台币强势升值，今早台币回落即见大型公股银行承接美元，似乎显示台币升值走势尚未结束。由于农历春节在即，出口商有抛汇需求，台币料仍趋强。

〞外资还没有动作，市场怕怕的。〞一商银交易员说。

另一银行交易员则称，本周五美国总统当选人特朗普即将上任，再加上农历春节长假在即，此前多空仓位料将有一番调整。

本地时间10:08，台币兑美元报31.658，上日收报31.602；韩元兑美元 报1,180.4，上日收在1,174.7；台股 跌0.94%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.578/31.619，上日收在31.507。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.600-31.700。

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