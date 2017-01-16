中国新债：国开行周四招标增发至多160亿元三期债，期限3/7/20年

路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(19日)招标发行 三期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过160亿元人民币，其中三年和七年上限 各60亿元人民币，20年期40亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：1月19日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1/23 起息日 3年：2016年10月20日； 7/20年：1月9日 分销期 1/20-1/23 上市日 1/25 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年：0.10%；20年：0.20% ----------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)