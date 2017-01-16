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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 10:22 BJT

《汇市简讯》澳元/美元承压，尽管铁矿石价格反弹

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    * 大连铁矿石期货涨逾7.5%，NYMEX铁矿石期货涨逾4.2%
    * 尽管铁矿石大涨，但澳元/美元仍面临卖压
    * 澳元/日圆跌0.45%，拖累澳元/美元
    * 澳元/美元支撑位在0.7450附近，该水准曾是前阻力位
    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 徐文焰)
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