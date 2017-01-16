《汇市简讯》澳元/美元承压，尽管铁矿石价格反弹

0215GMT * 大连铁矿石期货涨逾7.5%，NYMEX铁矿石期货涨逾4.2% * 尽管铁矿石大涨，但澳元/美元仍面临卖压 * 澳元/日圆跌0.45%，拖累澳元/美元 * 澳元/美元支撑位在0.7450附近，该水准曾是前阻力位 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 徐文焰)