澳新汇市：澳新货币兑英镑上涨，兑美元脱离一个月高点

由于报导称英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)将利用周二演讲的机会，暗示“硬脱欧”计划，引发对于英国出口的担忧，使英镑受到严重打压。

英镑兑新西兰元 跌1%至1.69277新西兰元，之前曾跌至11月9日来低位1.6796。

市场焦点在英镑之际，澳元和新西兰元兑美元在近期大涨后稍事喘息。

澳元/美元 从周五尾盘的0.7504小跌至0.7481，脱离一个月高位0.7519。但上周澳元劲扬2.7%，创去年3月以来最好表现。

“澳元是当前G10货币中的宠儿，吸引了许多人关注。”OANDA澳洲及亚太地区资深汇市交易员Stephen Innes说。

新西兰元/美元 从周五尾盘的0.7130跌至0.7110，脱离上周所及的一个月高点0.7149。(完)

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