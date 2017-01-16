更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准

(新增公司电话会议内容)

路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。

据周一于联交所公告，合资企业目前由长实地产全资拥有，有待取得长实地产及长江基建独立股东的批准，长江基建将认购合资企业40%之权益；另有待电能实业独立股东的批准，电能实业将认购合资企业20%之权益。

假如是项收购建议未能获得长江基建和/或电能实业独立股东的批准，有关公司在是项收购建议中所占的权益份额，将拨归长实地产。

这是继去年8月澳洲外国投资审查委员会(Australian Foreign Investment Review Board)否决长江基建竞购澳洲电网公司Ausgrid后，长江基建再次提出收购澳洲能源基建企业。当时Ausgrid交易价值达100亿澳元。

长江基建执行董事兼副董事总经理甄达安在传媒电话会议上称，有信心本次交易将获得澳洲当局批准。

“澳洲竞争委员会（Competition Commission）已表明不会反对交易进行，我们亦有信心将会取得澳洲外国投资审查委员会的批准，因有关交易于数月前提出，很多澳洲官员的私下及公开言论均表达对交易持正面看法。”他说。

按DUET合订证券每股作价3澳元计算，预计是次收购的权益价值约74亿澳元（约424亿港元）。DUET集团董事局一致推荐证券持有人投票赞成收购建议。落实收购建议之先决条件包括取得澳洲外国投资审查委员会批准，以及取得澳洲DUET的股东同意。

DUET为澳洲主要的能源资产拥有人及营运商，业务并遍及美国、英国及欧洲地区，资产包括全资拥有位于澳洲维多利亚省的配气商Multinet Gas、维多利亚省的配电商United Energy的66%权益以及全资拥有西澳洲的主要气体输送管道Dampier Bunbury Pipeline等等。

长实地产的财团认为，DUET具备良好的增长潜力，为一项具吸引力的投资。财团表示，“DUET透过受规管及合约业务收益，提供长期和可靠的收入来源，并一直保持稳定的业绩表现。”

本次交易是自长实地产与长和 2015年“分家”以来系内企业首个并购合作。长实地产执行董事兼副董事总经理叶德铨解释，这次由长实地产负责全面收购DUET，主要考虑到如果一开始就加入长江基建及电能实业，当中涉及的董事会批准等程序可能对交易带来不确定性，引发DUET股东的担忧。

但他指出，相信长江基建及电能实业的股东最终会投票赞成对DUET做出投资，令到长实地产、长江基建及电能实业在DUET的持股比例最终为40%、40%及20%。而长实地产把业务扩至能源基建，对公司的地产项目周期性表现起到平衡作用。

另外，电能实业表示，董事局将于1月26日考虑会否派发截至2016年12月31日止年度之特别中期股息每股5港元。消息刺激电能实业周一盘初一度涨4%，至73.35港元的五周高位。

香港时间11:27，电能实业涨3.47%，报73港元；长江基建涨1.56%至61.9港元；长实地产则跌2.49%，报49.05港元。（完）

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