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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 10:42 BJT

台湾股市：盘中下跌，连续第二日受台积电拖累

台积电 下挫1.1%，周五挫跌1.6%。

电子类指数 下滑0.8%，金融保险类指数 跌1.2%。 (完)
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