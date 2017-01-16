台湾债市：五年券106/2发行前交易殖利率盘初陷入盘整，观望标债变数厘清

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周一盘初暂在0.81%附近上下整理，而交投因美债周一休市而较显淡静，并观望周三106/2标债变数厘清。
交易员指出，至上日106/2期公债空单量从高点稍见滑落10亿至86.5亿台币，大致徘徊在该券总发行量250亿台币三分之一水位，显示目前多空皆已确立，静待该券标售结果出炉。
〞空单量就不上不下的，就是等标债而已。〞一家大型证券交易员说。
本地时间10:37，106/2期殖利率走扬0.10个基点报0.8110%、成交量142.5亿台币；10年公债105/11 暂无成交；台股 则下跌0.90%。
美国公债收益率周五上涨，因数据支撑了美国经济正稳步扩张的观点，美股上涨也刺激了避险公债的抛售。10年期美债 收益率升3个基点至2.391%，盘中跌至六周最低的2.307%。
交易员预估今天106/2发行前交易殖利率交投区间暂看0.80-0.83%。
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路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017