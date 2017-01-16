台湾债市：五年券106/2发行前交易殖利率盘初陷入盘整，观望标债变数厘清

路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周一盘初暂在0.81%附近上下整理，而交投因美债周一休市而较显淡静，并观望周三106/2标债变数厘清。

交易员指出，至上日106/2期公债空单量从高点稍见滑落10亿至86.5亿台币，大致徘徊在该券总发行量250亿台币三分之一水位，显示目前多空皆已确立，静待该券标售结果出炉。

〞空单量就不上不下的，就是等标债而已。〞一家大型证券交易员说。

本地时间10:37，106/2期殖利率走扬0.10个基点报0.8110%、成交量142.5亿台币；10年公债105/11 暂无成交；台股 则下跌0.90%。

美国公债收益率周五上涨，因数据支撑了美国经济正稳步扩张的观点，美股上涨也刺激了避险公债的抛售。10年期美债 收益率升3个基点至2.391%，盘中跌至六周最低的2.307%。

交易员预估今天106/2发行前交易殖利率交投区间暂看0.80-0.83%。

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