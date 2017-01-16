日本股市：日经指数早盘下跌，因特朗普行情丧失动能且钢铁股领跌

“有些人锁定获利，因为他们关切特朗普的保护主义及其政策的黑暗面，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

“但另一方面，他根本还没正式就职。在美国总统宣誓就职前股价涨势触顶，并无太多前例，”他表示。

德国宝马汽车(BMW) 成为遭特朗普关切的最新车厂。特朗普发出警告，对于BMW计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。

钢铁股 下跌2.5%，行业龙头新日铁住金 下挫3.9%，航运股 跌2.0%。