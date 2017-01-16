日本股市：日经指数早盘下跌，因特朗普行情丧失动能且钢铁股领跌

台湾汇市：台币早盘走升，因国际美元走弱与台股上扬
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
“有些人锁定获利，因为他们关切特朗普的保护主义及其政策的黑暗面，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。
“但另一方面，他根本还没正式就职。在美国总统宣誓就职前股价涨势触顶，并无太多前例，”他表示。
德国宝马汽车(BMW) 成为遭特朗普关切的最新车厂。特朗普发出警告，对于BMW计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
钢铁股 下跌2.5%，行业龙头新日铁住金 下挫3.9%，航运股 跌2.0%。
东证股价指数 下滑0.9%至1,531.64点。(完)
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。