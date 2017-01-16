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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 10:56 BJT

韩国金融市场：韩元和韩股均下跌，市场等待叶伦讲话及特朗普就任

“市场参与者预测，这两大事件(叶伦讲话和特朗普就任)可能再度提振美元，”NH Fut
ures外汇分析师Park Sung-woo说。
    
    外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超617亿韩元(5,200万美元)韩股，这对股指构成
压力。
    
    电气及电子分类指数跌近1%，权重股三星电子 跌1%，SK海力士 
则跌逾2%。
    
    下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为601档和207档。
    
    三年期公债3月合约 跌0.05点至109.62。
   
                               0241 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元            1,178.7       1,174.7   
    日圆/韩元     10.3277/49       10.2452
    韩国公债期货 *        109.62        109.67       
    韩国综合股价指数   2,067.49      2,076.79 
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            

 (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 王颖/杜明霞)
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