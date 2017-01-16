中国经济：福建省尤溪中仙至建宁里心公路建设获批，总投资约235亿元--发改委

路透北京1月16日 - 为完善国家和区域高速公路网，强化海峡西岸经济区与中部地区的交通联系，中国国家发改委日前批复同意建设福建省尤溪中仙至建宁里心公路，项目估算总投资约为235.32亿元人民币（静态投资约为221.74亿元）。

刊登在发改委网站的公告称，路线起自三明市尤溪县中仙乡，接拟建的莆田至炎陵国家高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段，经新阳、莘口、明溪、盖洋、泉上、枫溪、均口，止于建宁县里心镇，接已建成的建宁至泰宁高速公路，全长约216公里，其中新建段约188.5公里，利用已建成的莆田至炎陵国家高速公路莘口至明溪城关段约27.5公里。