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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 10:54 BJT

中国经济：福建省尤溪中仙至建宁里心公路建设获批，总投资约235亿元--发改委

路透北京1月16日 - 为完善国家和区域高速公路网，强化海峡西岸经济区与中部地区的交通联系，中国国家发改委日前批复同意建设福建省尤溪中仙至建宁里心公路，项目估算总投资约为235.32亿元人民币（静态投资约为221.74亿元）。

刊登在发改委网站的公告称，路线起自三明市尤溪县中仙乡，接拟建的莆田至炎陵国家高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段，经新阳、莘口、明溪、盖洋、泉上、枫溪、均口，止于建宁县里心镇，接已建成的建宁至泰宁高速公路，全长约216公里，其中新建段约188.5公里，利用已建成的莆田至炎陵国家高速公路莘口至明溪城关段约27.5公里。

项目投资中，国家安排中央专项建设基金（车购税）53.29亿元用于主线工程，三明市政府安排财政性资金39.07亿元，共计92.36亿元作为项目资本金，约占总投资的39%；其余资金利用国内银行贷款解决。 　　项目法人为三明莆炎高速公路有限责任公司。

欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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