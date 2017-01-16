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市场报道 | 2017年 1月 16日 星期一 10:51 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月16日至1月23日

路透1月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A
MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。

 公布日期            公布时间    公司代码     业绩季度及公司名称
 2017-01-17          BMO         UNH.N        Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group)
 2017-01-17          BMO         CMA.N        Q4 2016 Comerica Inc   
 2017-01-17          BMO         MS.N         Q4 2016 摩根士丹利 
 2017-01-17          AMC         CSX.OQ       Q4 2016 CSX Corp   
 2017-01-17          AMC         UAL.N        Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings)   
 2017-01-17(预估)    AMC         LLTC.OQ      Q2 2017 Linear Technology Corp   
 2017-01-18          BMO         FAST.OQ      Q4 2016 Fastenal Co   
 2017-01-18          BMO         GS.N         Q4 2016 高盛集团   
 2017-01-18          BMO         USB.N        Q4 2016 美国合众银行(U.S. Bancorp)
 2017-01-18          BMO         SCHW.N       Q4 2016 嘉信理财(Charles Schwab)
 2017-01-18          BMO         NTRS.OQ      Q4 2016 Northern Trust Corp   
 2017-01-18          BMO         C.N          Q4 2016 花旗集团(Citigroup Inc)
 2017-01-18          AMC         NFLX.OQ      Q4 2016 Netflix Inc   
 2017-01-18          AMC         KMI.N        Q4 2016 金德尔摩根(Kinder Morgan) 
 2017-01-19          BMO         MTB.N        Q4 2016 M&T Bank Corp   
 2017-01-19          BMO         PPG.N        Q4 2016 PPG工业(PPG Industries)
 2017-01-19          BMO         BBT.N        Q4 2016 BB&T Corp   
 2017-01-19          BMO         JBHT.OQ      Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc   (暂定)
 2017-01-19          BMO         UNP.N        Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific)
 2017-01-19          BMO         BK.N         Q4 2016 纽约梅隆银行
 2017-01-19          BMO         KEY.N        Q4 2016 KeyCorp   
 2017-01-19(预估)    BMO         ALK.N        Q4 2016 Alaska Air Group Inc   
 2017-01-19          AMC         IBM.N        Q4 2016 国际商业机器(IBM)公司
 2017-01-19          AMC         AXP.N        Q4 2016 美国运通(American Express)   
 2017-01-19          AMC         SWKS.OQ      Q1 2017 Skyworks Solutions Inc   
 2017-01-19          AMC         PBCT.OQ      Q4 2016 People's United Financial Inc   
 2017-01-20          11:30       COL.N        Q1 2017 Rockwell Collins Inc   
 2017-01-20          12:00       CFG.N        Q4 2016 Citizens Financial Group Inc   
 2017-01-20          BMO         STI.N        Q4 2016 SunTrust Banks Inc   
 2017-01-20          BMO         SYF.N        Q4 2016 Synchrony Financial   
 2017-01-20          BMO         SLB.N        Q4 2016 斯伦贝谢(Schlumberger)   
 2017-01-20          BMO         RF.N         Q4 2016 Regions Financial Corp   
 2017-01-20          BMO         GE.N         Q4 2016 美国通用电气(奇异,GE)   
 2017-01-20          BMO         KSU.N        Q4 2016 Kansas City Southern   
 2017-01-23          BMO         MCD.N        Q4 2016 麦当劳(McDonalds)
 2017-01-23          BMO         HAL.N        Q4 2016 哈里伯顿(Halliburton)
 2017-01-23(预估)    BMO         PCAR.OQ      Q4 2016 帕卡(Paccar) 
 2017-01-23          AMC         ZION.OQ      Q4 2016 Zions Bancorp   
     
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
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    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 汪红英；审校 杜明霞)
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