《美国上市公司业绩公布日程表》--1月16日至1月23日

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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路透1月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-17 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-01-17 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 2017-01-17 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 2017-01-17 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 2017-01-17 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017-01-17(预估) AMC LLTC.OQ Q2 2017 Linear Technology Corp 2017-01-18 BMO FAST.OQ Q4 2016 Fastenal Co 2017-01-18 BMO GS.N Q4 2016 高盛集团 2017-01-18 BMO USB.N Q4 2016 美国合众银行(U.S. Bancorp) 2017-01-18 BMO SCHW.N Q4 2016 嘉信理财(Charles Schwab) 2017-01-18 BMO NTRS.OQ Q4 2016 Northern Trust Corp 2017-01-18 BMO C.N Q4 2016 花旗集团(Citigroup Inc) 2017-01-18 AMC NFLX.OQ Q4 2016 Netflix Inc 2017-01-18 AMC KMI.N Q4 2016 金德尔摩根(Kinder Morgan) 2017-01-19 BMO MTB.N Q4 2016 M&T Bank Corp 2017-01-19 BMO PPG.N Q4 2016 PPG工业(PPG Industries) 2017-01-19 BMO BBT.N Q4 2016 BB&T Corp 2017-01-19 BMO JBHT.OQ Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017-01-19 BMO UNP.N Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific) 2017-01-19 BMO BK.N Q4 2016 纽约梅隆银行 2017-01-19 BMO KEY.N Q4 2016 KeyCorp 2017-01-19(预估) BMO ALK.N Q4 2016 Alaska Air Group Inc 2017-01-19 AMC IBM.N Q4 2016 国际商业机器(IBM)公司 2017-01-19 AMC AXP.N Q4 2016 美国运通(American Express) 2017-01-19 AMC SWKS.OQ Q1 2017 Skyworks Solutions Inc 2017-01-19 AMC PBCT.OQ Q4 2016 People's United Financial Inc 2017-01-20 11:30 COL.N Q1 2017 Rockwell Collins Inc 2017-01-20 12:00 CFG.N Q4 2016 Citizens Financial Group Inc 2017-01-20 BMO STI.N Q4 2016 SunTrust Banks Inc 2017-01-20 BMO SYF.N Q4 2016 Synchrony Financial 2017-01-20 BMO SLB.N Q4 2016 斯伦贝谢(Schlumberger) 2017-01-20 BMO RF.N Q4 2016 Regions Financial Corp 2017-01-20 BMO GE.N Q4 2016 美国通用电气(奇异,GE) 2017-01-20 BMO KSU.N Q4 2016 Kansas City Southern 2017-01-23 BMO MCD.N Q4 2016 麦当劳(McDonalds) 2017-01-23 BMO HAL.N Q4 2016 哈里伯顿(Halliburton) 2017-01-23(预估) BMO PCAR.OQ Q4 2016 帕卡(Paccar) 2017-01-23 AMC ZION.OQ Q4 2016 Zions Bancorp 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 汪红英；审校 杜明霞)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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