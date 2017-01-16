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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 11:17 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月16日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行      至多60           1       周二招标      固息金融债    1/18-1/22
              至多80           5                     固息增发债    1/18-1/19
              至多100         10                     固息增发债    1/18-1/19
       (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销)
 *国开行      至多60           3       周四招标      固息增发债    1/20-1/23
              至多60           7
              至多40          20
                      (2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债)     
 *进出口行     40              3      3.5083%        固息增发债    1/12-1/16
               40              5      3.7059%
               50             10      3.9029%
                      (2016年第15/16/10期增发债)
  国开行       60              1      *3.0509%       固息增发债    1/13-/1/16
               60              7      *3.8720%       固息增发债
               40             20      *3.9539%       固息增发债
                      (2016年第17期、2017年第一、第二期增发债)  
   
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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