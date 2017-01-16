背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览

路透北京1月16日 - 以下为中国国家发展和改革委员会2017年批复的重大交通基础设施一览：

--国家发改委批复同意建设福建省尤溪中仙至建宁里心公路。项目估算总投资约为235.32亿元人民币（静态投资约为221.74亿元）。

--发改委批复新建黑龙江绥芬河民用机场可行性研究报告，项目总投资11.3亿元，其中发改委安排中央预算内投资2.2亿元，民航局安排民航发展基金4.27亿元，其余投资由省政府和绥芬河市政府按照6:4的比例安排财政资金解决。

**相关重大政策**

--“十三五”国家战略性新兴产业发展规划发布，在重点产业领域中新增加数字创意产业，包括数字文化创意装备、数字文化内容、设计服务等方向。进一步放开基础电信领域竞争性业务，放宽融合性产品和服务的市场准入限制，推进国有电信企业混合所有制试点工作。在高端制造领域，部署采用政府和社会资本合作（PPP）模式推进遥感卫星发展。

--国务院批复同意西部大开发“十三五”规划，顺应推进供给侧结构性改革要求，面向供给结构、需求结构、要素结构、产业结构、生态环保等分别设置具体指标，构建了综合性指标体系，具体包括经济发展、资源环境、社会发展、创新能力等四方面的15项指标。其中，资源环境指标为约束性指标，其余为预期性指标。（完）

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