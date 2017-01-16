背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透北京1月16日 - 以下为中国国家发展和改革委员会2017年批复的重大交通基础设施一览：
--国家发改委批复同意建设福建省尤溪中仙至建宁里心公路。项目估算总投资约为235.32亿元人民币（静态投资约为221.74亿元）。
--发改委批复新建黑龙江绥芬河民用机场可行性研究报告，项目总投资11.3亿元，其中发改委安排中央预算内投资2.2亿元，民航局安排民航发展基金4.27亿元，其余投资由省政府和绥芬河市政府按照6:4的比例安排财政资金解决。
**相关重大政策**
--“十三五”国家战略性新兴产业发展规划发布，在重点产业领域中新增加数字创意产业，包括数字文化创意装备、数字文化内容、设计服务等方向。进一步放开基础电信领域竞争性业务，放宽融合性产品和服务的市场准入限制，推进国有电信企业混合所有制试点工作。在高端制造领域，部署采用政府和社会资本合作（PPP）模式推进遥感卫星发展。
--国务院批复同意西部大开发“十三五”规划，顺应推进供给侧结构性改革要求，面向供给结构、需求结构、要素结构、产业结构、生态环保等分别设置具体指标，构建了综合性指标体系，具体包括经济发展、资源环境、社会发展、创新能力等四方面的15项指标。其中，资源环境指标为约束性指标，其余为预期性指标。（完）
浏览中国政府2017年经济及主要改革政策一览，请点击
浏览2016年中国经济及主要改革政策一览，请点击
浏览2016年中国房地产主要政策一览，请点击
浏览中国国家发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选 (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017